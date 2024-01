Nikola Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Nikola-Aktie zeigt anhand des gleitenden Durchschnitts eine negative Entwicklung. Der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 1,21 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,7 USD liegt, was einen Unterschied von -42,15 Prozent bedeutet. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen von 0,91 USD zeigt eine Abweichung von -23,08 Prozent. Insgesamt wird die Nikola-Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Nikola-Aktie einen RSI7-Wert von 57,46 und einen RSI25-Wert von 60,85, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergibt sich für die Aktie von Nikola eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Analysten haben die Aktie von Nikola in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 2 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Das mittlere Kursziel liegt bei 3,8 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 442,86 Prozent bedeutet und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Nikola.