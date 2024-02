Nikola Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Nikola ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nikola-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50,79, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 49,55, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit wird die Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf trendfolgende Indikatoren wird untersucht, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und hier wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Nikola-Aktie beträgt aktuell 1,17 USD. Der letzte Schlusskurs von 0,706 USD liegt somit deutlich darunter, mit einer Abweichung von -39,66 Prozent. Auf dieser Basis erhält Nikola somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,76 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,11 Prozent), wodurch die Nikola-Aktie auch für diesen ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird Nikola auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten Analysten der Nikola 2 mal die Einschätzung "Gut", 3 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben haben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Kürzerfristig ergibt sich jedoch das Bild, dass innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen. Somit ist die Aktie zuletzt mit einem "Gut" zu bewerten. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 0,706 USD und erwarten eine Entwicklung von 353,26 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 3,2 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Bewertung des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Nikola ausgemacht werden konnten. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte jedoch eine leichte Reduktion registriert werden, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Nikola auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.