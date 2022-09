Nikola-Aktie: Der MACD könnte ein weiteres Einstiegssignal liefern!

Nach einer leichten Kursstabilisierung in der vergangenen Woche haben bei der Nikola-Aktie in dieser Woche wieder die Bären die Kontrolle übernommen. Der Doji vom Montag deutete bereits darauf hin, dass die dreitägige Aufwärtsphase vorüber ist. Das zeigte sich am Dienstag in aller Deutlichkeit, als die Aktie um fast 7 Prozent einbrach. Ein Rebound am Mittwoch bescherte dem Wert einen Anstieg… Hier weiterlesen