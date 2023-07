Nikola-Aktie: Kursanstieg sorgt für Aufsehen und neue Chancen!

Der Kurs der Nikola-Aktie hat in den letzten Wochen für Furore gesorgt. Innerhalb kurzer Zeit stieg der Wert von rund 0,50 USD auf 2,50 USD an. Ein maßgeblicher Grund dafür ist der kürzlich angekündigte Deal mit BayoTech. Dieser ermöglicht eine zuverlässige Wasserstoffversorgung für kommerzielle Fahrzeugflotten. In den nächsten fünf Jahren plant BayoTech den Kauf von bis zu 50 Wasserstoff-Lkw von Nikola. Dabei wird der deutsche Automobilzulieferer Bosch als Lieferant der Brennstoffzellen fungieren, wobei Nikola als Pilotkunde agiert.

Neuer Lastwagen im Herbst

Im Herbst plant Nikola die Markteinführung eines Lastwagens in Nordamerika. Dies könnte das Ende des langanhaltenden Abwärtstrends bedeuten, der das Unternehmen in den letzten Jahren begleitet hat. Die Reaktionen der Banken und Analysehäuser auf diese Entwicklung werden...