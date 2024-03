Nikola-Aktie: Keine Hoffnung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat am Dienstag an verschiedenen Börsen einen kleinen Aufschlag geschafft. Nach Lage der Dinge ist das noch viel zu wenig, um auch nur den Hauch einer Hoffnung auf neue Chancen zu haben. Die Notierungen aus den USA sind davon abhängig, dass eine große Nachricht kommt. E-Fahrzeuge bzw. hier E-LKW, die Nikola bereits stellt, sind offenbar eine schwierige Branche. Dabei reicht es noch nicht einmal dann, wenn wie kürzlich einige neue Fahrzeuge ausgeliefert werden. Auch der Austausch des CFO, wie bei Nikola geschehen, hat den Kurs des Unternehmens an den Märkten nicht mehr massiv ankurbeln können.

Nikola: Das ist zu wenig

Hintergrund der ganzen Schwäche ist und bleibt der Umstand, dass Nikola keine Gewinne einfährt und auch im kommenden Jahr mit hoher Sicherheit keinen Gewinn erzielen wird. Die Notierungen sind dem wirtschaftlichen Kurs des Unternehmens gerecht geworden. Dabei heißt es: Der Umsatz von vielleicht 170 Millionen Dollar im laufenden Jahr – wenn denn im Vergleich zum Vorjahr der Umsatz um mehr als das Dreifache steigen sollte – wird kaum reichen, um die Marktkapitalisierung von gut 880 Millionen Dollar zu rechtfertigen – denn der Verlust liegt bei -470 Millionen Dollar.

