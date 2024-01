Nikola Aktie: Jetzt wird es konkret!

Die Analysten bewerten die Aktie von Nikola auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 2 als gut, 3 als neutral und keiner als schlecht eingestuft. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 3,8 USD, was einer Erwartung von 392,23 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 0,772 USD liegt. Auf Grundlage dieser Schätzungen wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Nikola zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was auf eine weitere "Neutral"-Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Nikola Aktie auf 1,23 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,772 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -37,24 Prozent zum GD200 und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,94 USD, was einer Aktienabstand von -17,87 Prozent entspricht und daher ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit wird insgesamt eine Gesamtnote von "Schlecht" vergeben.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI) für Nikola eine Ausprägung von 74,26, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,44, was auf eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".