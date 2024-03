Nikola Aktie: Jetzt knallt es!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie von Nikola haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Es wurden keine signifikanten positiven oder negativen Tendenzen in den sozialen Medien festgestellt, weshalb das Stimmungsbild als neutral bewertet wird. Ebenso gab es keine auffälligen Veränderungen in der Anzahl der Diskussionen, weshalb auch dies neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Nikola daher in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Nikola als überkauft betrachtet wird, mit einem RSI von 78,79. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was als neutral bewertet wird. Insgesamt wird Nikola in dieser Kategorie daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass Nikola derzeit als "Schlecht" bewertet wird. Der GD200 verläuft bei 1,17 USD, während der Aktienkurs bei 0,6 USD liegt, was einer Abweichung von -48,72 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt bei 0,71 USD, was einer Abweichung von -15,49 Prozent entspricht. Insgesamt wird das Rating daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Einschätzung der Lage von Nikola, basierend auf den verschiedenen Kriterien und Indikatoren.