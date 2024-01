Nikola Aktie: Ist alles unter Kontrolle?

Die Aktie von Nikola verzeichnete in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung, was zu einer insgesamt pessimistischen Stimmung am Markt geführt hat. Am 12.01.2024 sank der Kurs um 4,89%, und die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen einen Rückgang um 13,90%.

Aktuell wird das Kursziel von Nikola auf 2,21 EUR geschätzt, was Analysten zufolge ein Potenzial von +245,71% vom derzeitigen Kursniveau bietet. Allerdings sind nicht alle Experten von dieser Einschätzung überzeugt.

Laut Durchschnittseinschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 2,21 EUR. Dabei bewerten 1 Analyst die Aktie als starken Kauf, während 6 Experten eine neutrale Position einnehmen und die Bewertung “halten” vergeben.

Dennoch zeigt sich eine gewisse Optimismusquote von +14,29% unter den Analysten, die noch positiv gestimmt sind. Zudem wird berichtet, dass das “Guru-Rating” von Nikola von “Guru-Rating ALT” auf 3,29 gestiegen ist.

Insgesamt sind die Meinungen der Analysten geteilt, aber die aktuelle Unterbewertung von Nikola bietet möglicherweise Chancen für Investoren, die von einem langfristigen Potenzial überzeugt sind.

