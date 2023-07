Nikola-Aktie: Investoren sorgen sich!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Performance der Nikola-Aktie verzeichnete in den letzten Wochen erhebliche Schwankungen. Aktuell steht der Kurs nach einem Anstieg von über 100% im vergangenen Monat aufgrund eines erneuten Vorfalls unter Druck. Am vergangenen Sonntag fing ein zuvor beschädigter Elektro-LKW in der Phoenix-Zentrale des Unternehmens erneut Feuer. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt, jedoch wurden Vermutungen über mögliche Sabotage laut. Die betroffenen Fahrzeuge werden nun für Sicherheitskontrollen und Ermittlungen am Standort aufbewahrt.

Investoren sorgen sich um Nikola-Aktie

Der erneute Vorfall mit einem brennenden Elektro-LKW in der Phoenix-Zentrale sorgt für Unruhe bei den Investoren der Nikola-Aktie. Nach einem beeindruckenden Anstieg von über 100% im letzten Monat und insgesamt starken Zuwächsen in den letzten Monaten,...