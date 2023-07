Nikola-Aktie: Hohes Risiko für Investoren!

Etwa eine Woche ist vergangen, seit die Aktie des US-Truck-Entwicklers Nikola Motor nach einem bemerkenswerten Anstieg seit Juni noch einen draufgesetzt hat. Auf dem New Yorker Handelsplatz stiegen die Papiere von zuvor 1,38 Dollar um weitere 60 Prozent auf 2,22 Dollar. Zwei Neuigkeiten haben diesen Antrieb verursacht: Eine neue Kooperation und der Produktionsbeginn des Brennstoffzellen-Antriebssystems mit Partner Bosch. Seitdem steigt der Wert der Nikola-Aktien weiter an und schloss am Mittwoch bei 2,61 Dollar ab. Dabei stehen zwei wichtige Termine bevor und das Risiko für Investoren ist hoch.

Nikola erwartet Gesetzänderung

Erstens steht die zweimal verschobene Hauptversammlung an, welche nun am dritten August stattfinden soll – hierbei soll eine entscheidende Kapitalerhöhung endlich gesichert werden. Bei zwei Versuchen...