Nikola-Aktie: Hoffnungsschimmer?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Gemischte Kurstrends: Was sagt die Vergangenheit? In den vergangenen 5 Handelstagen hat die Nikola-Aktie etwa 16 % an Wert verloren, was auf den ersten Blick beunruhigend erscheint. Dennoch offenbart ein 30-Tage-Rückblick eine positive Entwicklung von 33 %. Diese gemischten Signale lassen Investoren fragend zurück. Der Kurs liegt aktuell bei 1,36 USD, während der 200-Tage-Durchschnitt bei 1,63 USD liegt und ebenfalls sinkt.

Kurs: 1,36 USD

5-Tage-Veränderung: -16 %

30-Tage-Veränderung: +33 %

Finanzkennzahlen und Analysteneinschätzungen: Lohnt sich das Warten?

Die finanzielle Lage von Nikola bleibt unsicher. Die Schätzungen für das Jahr 2023 zeigen einen Umsatz von 119 Millionen USD, aber ein erwartetes Nettoergebnis von -620 Millionen USD. In Bezug auf Analysteneinschätzungen gibt es sieben Analysten, die ein mittleres...