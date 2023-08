Nikola-Aktie: Hinter den Kulissen betrachtet

Liebe Finanzgemeinde,

Nikola gab am Montagnachmittag in einer klaren Botschaft bekannt, dass die jüngsten Kursrückgänge scheinbar nebensächlich sind. Obwohl es am Freitag um -26 % bergab ging, führte der Handelsbeginn am Montag schon wieder zu einem Plus von 7 %. Was verbirgt sich dahinter und wie stabil ist dieser Aufwärtstrend? Die Entwicklungen kurz vor dem Wochenende hinterlassen mehr Fragen als Antworten, so vermuteten einige Analysten.

Nikola: CEO-Rücktritt – ohne Konsequenzen?

Am Freitag fielen die Notierungen nicht zufällig ab. Im Gegenteil: Der Kurs sank um mehr als -26 %, unter anderem aufgrund der Ankündigung des CEOs seinen Posten niederzulegen während der Präsentation der Quartalszahlen. Bei Nikola scheint dies fast zur Routine geworden zu sein.

Dieser Rücktritt wurde “gesundheitlichen Gründen” zugeschrieben. Es...