Nikola-Aktie: Hier kracht es!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat am Freitag zum Ende der Woche einen Abschlag von -4 % nach unten gehabt. Die Notierungen sind damit in den vergangenen Handelstagen nicht mehr vorangekommen. Dies wiederum ist nicht verwunderlich. Die Kursanalysten bleiben aber sehr zuversichtlich!

Nikola: Was bewegt den Kurs?

Derzeit bleibt fraglich, was den Kurs des Unternehmens noch bewegen kann. Die Notierungen sind aktuell in einem sehr schwankungsstarken Modus. Die Kurse sind innerhalb einer Woche an mehreren Tagen massiv gefallen, konnten aber auch zum Beginn der ablaufenden Woche ein immenses Plus erzielen. Am Montag gewann die Aktie etwa 32 %. Dies ist ein klares Zeichen für möglicherweise sehr viel Spekulation im Markt.

Nikola hat selbst dazu beigetragen.