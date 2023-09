Nikola-Aktie: Heftig - -49%

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat nun erneut den Weg nach unten angetreten – seit Jahresanfang ging es bereits um über -49 % nach unten – derzeit hält nur eine Linie den Wert noch auf.

Die US-Amerikaner haben dabei allein in den vergangenen fünf Tagen immerhin fast -7 % verloren. Am Mittwoch ging es dann um -6 % abwärts! Dies wiederum beschleunigt den Verfall der Aktie. Zur Erinnerung: Noch vor wenigen Wochen stand der Titel bei etwa 3 Euro. Nun kratzt Nikola schon fast an der Oberfläche der Marke von 1 Euro. Ca. 1,10 Euro sind noch übrig geblieben.