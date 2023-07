Nikola-Aktie: HV verschoben - Frustrierende Entwicklung!

Die Nikola Corporation hat ihre jährliche Hauptversammlung erneut vertagt, nachdem nicht ausreichend Zustimmungen für den Vorschlag zur Ausgabe neuer Aktien und Kapitalerhöhung eingegangen sind. Trotz dieser Tatsache verzeichnet die Nikola-Aktie einen Anstieg um 6,50 Prozent auf 1 Euro. Dies lässt darauf schließen, dass aktive Momentum-Händler beteiligt sind.

Ein Rückschlag für das Unternehmen

Die Versammlung am Donnerstag musste abgebrochen werden, da es Nikola nicht gelang, ausreichende Unterstützung für seinen Vorschlag zu gewinnen – hierfür wäre eine Mehrheit aller ausgegebenen Stammaktien erforderlich gewesen. Ein Gesetzesänderungsantrag könnte jedoch bereits am ersten August in Kraft treten und dann würde eine Mehrheit der tatsächlichen Abstimmungen über den Vorschlag ausreichen. Laut Aussagen des Unternehmens hätte...