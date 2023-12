Nikola Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Aktie des Unternehmens Nikola wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Neutral" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 2 die Aktie als gut, 3 als neutral und keine als schlecht. Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 3,8 USD, was einer Erwartung von 328,89 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 0,886 USD liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Nikola liegt bei 40,81, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 55,49, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Nikola in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einer schlechten Bewertung versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine insgesamt positive Einstufung.