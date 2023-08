Nikola-Aktie: Gibt es Licht am Ende des Tunnels?

Die Aktie von Nikola ist mit einem schwachen Start in die neue Woche aufgefallen. Der US-amerikanische E-LKW-Hersteller hat seine Anleger erneut enttäuscht, was zu einem Rückgang der Nikola-Aktie um 2,50% auf 1,60 € am Dienstagmittag führte (Stand: 15.08.2023, 12:45 Uhr, Tradegate). Im Jahresvergleich hat das Wertpapier etwa 75 % an Wert eingebüßt und seit dem Börsengang im Jahr 2020 sogar -95 %.

Rückrufaktion belastet Nikolas Ruf weiter

Diese Enttäuschung wurde durch eine unwillkommene Nachricht ausgelöst – Nikola muss offenbar eine große Rückrufaktion durchführen. Im Zentrum dieser Aktion stehen dabei 209 Elektro-LKWs des Modells “8 Tre”.

Nach Berichten soll eines dieser Fahrzeuge im Juni am Hauptstandort von Nikola in Phoenix plötzlich Feuer gefangen haben. Eine Untersuchung ergab nun scheinbar ein Kühlmittelleck in...