Nikola-Aktie: Gewaltige Schätzung!

Dr. Bernd Heim

Nikola aus den USA hat am Freitag noch einmal ein kräftiges Plus erzielen können. Binnen einer Woche ging es für die Aktie nun um gut 6,6 % nach oben. Die Kehrtwende scheint damit in Reichweite zu liegen – jedenfalls auf den ersten Blick. Tatsächlich stehen die Chancen auf eine dauerhafte Erholung derzeit nicht besonders gut. Anders sehen es die Analysten. Die taxieren den wahren Wert, hier das Kursziel, um mehr als 182 % über dem derzeitigen Kurs.

Nikola: Das wären immerhin fast 1,75 Euro!

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens also könnte diesen Schätzungen nach – derzeit auch ohne wirtschaftlich relevante Nachrichten – auf mehr als 2 Milliarden Dollar steigen. Die Verluste werden für das laufende Jahr 2024 noch immer auf ca. -494 Millionen Dollar geschätzt. Das bedeutet auch: Kursschätzungen von gut 180 % sind relativ zuversichtlich.

