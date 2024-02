Nikola-Aktie: Gefangen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola konnte am Donnerstag ein kleines Plus von 0,7 % für sich verbuchen. Ist das schon ein gutes Zeichen? Es gibt Analysten, die dies für zumindest erwartbar halten. Der Titel soll nach Meinung von Analysten, die einen Konsens bilden, 2 Dollar wert sein. Dabei könnten nun die Zahlen helfen, so wohl die Hoffnung.

Denn Nikola legte nun Zahlen für das 4. Quartal 2023 vor. Dabei würde der Nettoverlust des Unternehmens sich auf nur noch 153,6 Millionen Dollar beschränken. Ein Jahr zuvor hatte Nikola im 4. Quartal einen Verlust in Höhe von 222,1 Millionen Dollar hinnehmen müssen. Ist das schon ein gutes Zeichen und behalten nun die Analysten wohl Recht?

Zweifel an Nikola bleiben

Zumindest bleiben Zweifel an Nikola. Denn der geringere Verlust ist auf der einen Seite ein gutes Zeichen. Auf der anderen Seite jedoch bleibt es beim Verlust. Denn das Unternehmen wird im gesamten Jahr einen Umsatz von vielleicht gut 40 Millionen Dollar erwirtschaften. Verluste in der genannten Größenordnung von gut 153 Millionen Dollar sind demnach gigantisch.

Der Trend zeigt nicht zufällig massiv nach unten. Oder liegen die Analysten richtig, die hier immerhin 184 % Plus erwarten?

