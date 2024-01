Nikola Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse der Nikola-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,25 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,875 USD, was einem Unterschied von -30 Prozent entspricht, und daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (0,96 USD) lag der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von -8,85 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Nikola-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 65,36, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die langfristige Meinung von Analysten zur Nikola-Aktie ist ebenfalls neutral, da es 2 positive, 3 neutrale und keine negativen Bewertungen gibt. Das Kursziel der Analysten wird auf 3,8 USD festgelegt, was eine potenzielle Performance von 334,29 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.