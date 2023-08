Nikola-Aktie: Fluchtmodus aktivieren!

Nikola konnte am Dienstag an den Börsen die Beunruhigung der Anleger leicht mildern. Die Kurse haben zwar leicht nachgelassen, aber insgesamt zeigt das US-Unternehmen in der vergangenen Woche eine klare Aufwärtstendenz. Innerhalb einer Woche stieg es um etwa 12,00 %. Die Wahrnehmung dieser Aktie ist allerdings deutlich schwächer.

Nikola: Ein unentschiedenes Bild

Die Unsicherheit ist fast greifbar. Vor wenigen Tagen wurde im Rahmen der Quartalsberichte bekannt gegeben, dass der CEO des Unternehmens zurücktreten würde. Dieses Phänomen hat sich bei Nikola mehrfach wiederholt und wirft einige Fragen auf. Das Unternehmen nannte gesundheitliche Gründe als Grund für den Rücktritt des CEOs, was jedoch von einigen Analysten angezweifelt wurde.

Die finanziellen Ergebnisse waren nicht ausreichend stark, um einen sofortigen Aufschwung...