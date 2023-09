Nikola-Aktie: Feierabend!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat auch am Mittwoch wieder schwere Unruhen erlebt. Der Titel verlor gleich -6,3 % in den ersten Morgenstunden. Die Aktie schwankt hin und her.

Nikola hat in den vergangenen Tagen kaum greifbare Kursgewinne und -verluste erleben müssen. Nun wird es spannend, denn die wirtschaftlichen Ergebnisse scheinen bei der Bewertung des Titels kaum eine Rolle zu spielen.

Unfassbar ist, dass die Tagesschwankungen teils im Stundentakt zu besichtigen sind.

Analysten scheinen sich hier kaum zu stören. Das durchschnittliche Kursziel ist noch immer grandios.

Nikola: Das ist ein unglaublicher Weg

Der Weg, den die Aktie aktuell geht, ist fast unglaublich. Die Notierungen sind am Mittwoch zwar in den ersten Stunden abgeschmiert, haben aber z. B. zum Auftakt der Woche mit dem Plus von 32 % begeistert. Die Kurse waren schon am Donnerstag...