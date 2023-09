Nikola-Aktie: Extremer Start!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola ist gut in die neue Woche gestartet – sehr gut. Die Aktie legte gleich zum Auftakt einen Marsch um annähernd 4 % hin. Ein gutes Signal oder nur ein kurzes Aufflackern? Die Analysten sind noch geteilter Ansicht.

Nikola: Die Schwankungen sind immens

Nikola hat damit einen Kurs von fast 1,20 Euro angenommen. Damit hängt die Aktie noch zwischen Baum und Borke, wie man lax formulieren könnte. Der E-LKW-Bauer aus den USA ist damit nur 20 % über der wichtigen 1-Euro-Marke geblieben. Die Notierungen sind damit zuletzt insgesamt nicht besonders deutlich über der Untergrenze geblieben, denn in der vergangenen Woche ging es am Ende an vier Tagen hintereinander sehr schwach zu. Dennoch steht für fünf Handelstage insgesamt ein Plus von gut 3 % – warum?

Am vergangenen Montag konnte Nikola ein Plus von mehr als 32 % verzeichnen und...