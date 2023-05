Nikola-Aktie: Extreme Turbulenzen im Kurs!

Nikola verzeichnete am Mittwoch ein kleines Plus von fast 1 % und setzte damit seinen dritten starken Tag in Folge an der Börse fort. Skeptiker halten dies jedoch nicht für ein gutes Zeichen, da die Aktie diese Erholung nicht wirklich begründen konnte.

Nikolas beeindruckende Serie

Als US-Unternehmen, das LKW mit Wasserstoff- oder Hybridantrieb herstellt, weckt Nikola Hoffnungen an den Börsen. Im realwirtschaftlichen Bereich hat das Unternehmen jedoch enttäuschende Ergebnisse erzielt. Die Notierungen sind aufgrund schwacher Zahlen weiter gesunken und nähern sich dem Penny-Stock-Niveau. Trotzdem war zuletzt eine beachtliche Erholung zu beobachten – wenn auch auf dünnem Eis: Am Montag legte die Aktie um knapp 9 % zu, am Dienstag kamen nochmals gut 6,3 % hinzu.

Dennoch sehen Analysten darin keinen Befreiungsschlag:

• Das...