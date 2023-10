Nikola-Aktie: Es ist passiert!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Was für ein schrecklicher Tag für Nikola oder vielmehr deren Aktionäre: Am gestrigen Mittwoch verlor die Aktie den Kampf gegen den Rutsch unter die Grenze von 1 Euro. Die Notierungen sind nun auf 0,999 Euro zurückgestuft worden, was einem Tagesverlust von -6,6 % entspricht. Damit hat der Wert innerhalb von fünf Tagen einen Abschlag von -21 % hinnehmen müssen. Analysten sind aber sehr optimistisch!

Nikola: Das sagen die anderen

Das Unternehmen soll, dies ist die derzeit fixe Aussage, nach Meinung von Analysten einen Aufschlag von 138 % schaffen können. Dies ist das durchschnittliche Potenzial, das die Analysten über Marketscreener meinen. Der Zielkurs liegt, auch hier im mittleren Bereich, bei 2,70 Dollar. In Euro ausgedrückt sind je nach dann herrschendem Wechselkurs demnach ca. 2,50 bis 2,60 Euro möglich.

Das ist die gute...