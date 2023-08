Nikola-Aktie: Erstaunlicher Kursanstieg!

Nikola hat den Wochenstart mit einem Paukenschlag erlebt. In den frühen Handelsstunden des Montags verzeichnete die Aktie einen erneuten Rückgang von -20 %. Dies folgt auf eine ähnlich enttäuschende Handelswoche, die am 9. August mit einem Minus von -13 % endete. Nach der Jahreshauptversammlung scheint es für Nikola an den Börsen bergab zu gehen – der CEO trat zurück und die Umsätze schrumpfen. Die schlechten Zahlen waren jedoch keine Überraschung, daher sollte man weiterhin nach Ursachen suchen.

Schwierige Zeiten für Nikola

Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass das Unternehmen am 12. August in der öffentlichen Meinung einen weiteren Rückschlag hinnehmen musste: Nikola rief 209 batteriebetriebene LKW der Klasse 8 zurück – ein klares Indiz für Probleme im operativen Geschäft.

Der massive Verlust vom 14. August scheint...