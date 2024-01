Nikola Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Analysten schätzen die Aktie von Nikola auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 3 neutral und keine negativ. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei 1 positiv und keine neutral oder negativ waren. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf kurzfristiger Basis. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 3,2 USD, was einer Erwartung von 302,52 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 0,795 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nikola-Aktie der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 1, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 53,82, was bedeutet, dass Nikola weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Nikola.

Der langfristigen Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet als Maßstab genommen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung der Aktie von Nikola zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Nikola zeigt eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Nikola gesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.