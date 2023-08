Nikola-Aktie: Enorme Steigerung um über 106% - Erfahren Sie, was dahinter steckt!

Am Montag erntete Nikola an der Börse die Resultate einer vorherigen Ankündigung. Mit einem Anstieg von rund 5% starteten die Kurse in die neue Handelswoche. Im Laufe des Tages kam jedoch eine massive Abwärtsbewegung ins Spiel und der Aktienkurs büßte fast -5% ein, was den anfänglichen Vertrauensvorschuss nahezu zunichte machte. Besonders bemerkenswert waren diese Schwankungen kurz vor dem Wochenende, als Nikola positiv oder negativ auf den Märkten schockierte.

* Erneut wurde ein Wechsel in der Führungsspitze bzw. deren Ankündigung verzeichnet.

Dies ist bereits das zweite Mal nach dem Firmenchef, dass ein solcher Wechsel stattfindet, was hinter den Kulissen darauf hindeuten könnte, dass der Druck zu hoch wird. Dies wiederum könnte für die Börsen attraktiv sein – doch natürlich bleibt dies alles reine...