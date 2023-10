Nikola-Aktie: Enorme Chancen?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola ist unverändert eines der größeren Rätsel an den Aktienmärkten. Das US-Unternehmen hat einen langfristigen Abwärtstrend angetreten, wehrt sich aber mit großen Schwankungen dagegen. Nun gewann Nikola am Dienstag 0,5 % dazu. Damit ist der Abstand zur bedeutenden und gefährlichen Unterstützung von 1 Euro wieder recht groß. Die Notierungen von Nikola könnten demnach in den kommenden Wochen zumindest darauf setzen, nicht wieder zum Penny Stock zu mutieren. Die Frage ist erlaubt: Was ist noch zu erwarten?

Nikola: Abhängig von der Stimmung

Aus dem Unternehmen selbst kommen nur überschaubar wenig Nachrichten an den Markt. Die Konzernbilanz wird im laufenden Jahr ohnehin getrübt sein. Analysten erwarten insgesamt ein deutliches Minus von ca. -620 Millionen Dollar. Das ist dem Umsatz gegenüberzustellen. Der wird derzeit auf ca....