Nikola Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die aktuelle Stimmung der Anleger und die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen zu Nikola überwiegend negativ sind. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Schlecht". Auch das Sentiment und der Buzz in den letzten Wochen waren negativ, was zu einer entsprechenden Bewertung durch die Redaktion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Nikola-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (43) als auch der 25-Tage-RSI (57,8) weisen darauf hin, dass die Aktie aktuell neutral bewertet werden sollte.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit einem Kursziel von 2,5 USD, was einer potenziellen Performance von 277,64 Prozent entspricht. Insgesamt bewertet die Redaktion die Analysteneinschätzung daher als "Gut".