Nikola-Aktie: Endlich!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Ein kleiner, erster Durchbruch für Nikola? Die Aktie aus den USA konnte am Montag in den ersten Stunden immerhin ein Plus von gut 2 % für sich verbuchen. Das ist durchaus ermutigend. Die Notierungen sind zumindest nicht im Crash-Modus, so einige Beobachter in den ersten Stellungnahmen. Denn auch am Freitag der Vorwoche war es für den Titel um über 6 % aufwärts gegangen. Die Kurse sind dennoch weiterhin klar im Abwärtstrend. Denn: Die Aktie ist zum einen in den vergangenen Monaten seit dem 1. Januar um fast -60 % gefallen. Zum anderen ist der Titel zuletzt auch unter die Marke von 1 Euro gefallen.

Damit ist die Aktie von Nikola formal ein Penny Stock. Dazu hat Nikola auch noch die Milliarden-Grenze – bezogen auf den Dollar-Kurs – unterschritten. Der Marktwert liegt bei nur noch 983 Millionen Dollar. Dies ist zumindest für...