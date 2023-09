Nikola-Aktie: Das Ende!?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola schwebt immer mehr dem Ende des vorläufig und zwischenzeitlich starken Trends entgegen. Die nächsten Nackenschläge ereilten das Unternehmen am Mittwoch, also in der Mitte der Handelswoche. Der Titel verlor fast -6 %. Dies ist weniger gravierend als zwei weitere Umstände.

Die Aktie verlor ohne weitere neue Nachrichten. Dies darf durchaus als kleines Alarmzeichen gelten, denn eine ansatz- und grundlose Entwicklung deutet darauf, dass der Wert wohl recht anfällig ist.

Zudem hat Nikola inzwischen auch die bedeutende Untergrenze von 1 Euro ins Visier genommen. Noch fehlen nur wenige Cent, dann wird auch diese Grenze wieder getestet. Das wäre fatal: Denn über dieser Grenze ist Nikola noch davor geschützt, als Penny Stock zu gelten. Darunter wird es enger.

Die Prognosen für Nikola

Einer der Gründe für das schlechte...