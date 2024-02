Nikola Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Nikola war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an nur zwei Tagen die Stimmung eher negativ war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die Analysten geben der Nikola-Aktie auf Langfristbasis eine neutrale Bewertung, basierend auf ihren Einschätzungen in den letzten 12 Monaten. Kurzfristig wurde die Aktie jedoch positiv bewertet, und die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 339,56 Prozent, wodurch sie zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie gelangen.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs und den Relative Strength-Index (RSI) Bezug genommen. Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Aktie von Nikola derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs unter dem Trendsignal liegt. Auch der RSI zeigt ein neutrales bis schlechtes Signal, da er weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Nikola-Aktie, wobei das Anleger-Sentiment positiv ist, die Analysten eine neutrale bis positive Bewertung abgeben und die technische Analyse gemischte Signale liefert. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.