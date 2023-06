Nikola-Aktie: Eine kontroverse Reise

Nikola, das US-Unternehmen für alternative Antriebstechnologien und -aggregate, hat kürzlich eine turbulente Zeit durchlaufen. Seit Mitte der Woche befindet sich die Firma in einem ständigen Kampf um den Eintritt in den Penny-Stock-Bereich. Ein Verlust von 17% innerhalb einer Woche wird als Desaster nach der vorhergehenden Erholungsphase betrachtet, so die aktuellen Chartanalysten. Am Mittwoch ging es jedoch bereits wieder 9% aufwärts… Aber könnte es bald ein Hoffnungssignal geben?

Nikola: Das ist beeindruckend

Die Aktie hat sich erst kürzlich weit aus dem Bereich der Penny-Aktien nach oben bewegt. Die Amerikaner haben unter anderem angekündigt, Stellen abzubauen und Kapitalmaßnahmen einzuleiten um den Preis pro Aktie zu erhöhen (Aktienzusammenlegung), mit dem Ziel dieses Penny-Stock-Segment zu verlassen. Nikola zeigte auch...