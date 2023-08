Nikola-Aktie: Eine große Überraschung!

In den letzten Tagen hat Nikola eine erhebliche Abwärtstendenz erlebt. Die chinesischen Aktienmärkte verzeichneten einen Rückgang von mehr als -22 % innerhalb eines Wochenzeitraums. Es gibt Gründe für diese Entwicklungen, die darauf hindeuten, dass die Börsen zunehmend wachsam geworden sind.

Nikola: CEO-Tritt zurück

Nikolas Performance in den letzten Tagen wurde durch die negative Reaktion auf ihre Jahreshauptversammlungsdatenpräsentation beeinträchtigt. In Verbindung mit dieser Sitzung trat der CEO zurück, und gab “gesundheitliche Gründe” als Ursache an. Dies ist Teil einer Reihe von Führungswechseln im Unternehmen.

Der Markt reagierte ebenfalls negativ auf Nikolas Erlaubnis neue Aktien auszugeben; dies wurde als Warnsignal für Nikolas Wirtschaftsfähigkeit interpretiert, welche offenbar begrenzt zu sein scheint.

Obwohl der...