Nikola-Aktie: Eine beeindruckende Zahl!

Nikola befindet sich aktuell auf dem Weg in eine tiefe Krise, mit einem beeindruckenden Minus von -8.00% allein in der letzten Woche. Dadurch häufen sich die Verluste der letzten vier Wochen auf insgesamt -61.00%. Trotzdem bleibt das amerikanische Unternehmen hoffnungsvoll und setzt große Erwartungen in ihre neuesten Personalveränderungen. Analysten geben durchweg positive Prognosen ab, wie ein Blick auf die Bewertungen offenbart.

Nikola: Ein interessanter Fall

Aktuell gelingt es dem Aktienkurs nicht mehr, dauerhaft über 1 Euro zu bleiben. Dies deutet darauf hin, dass die Notierungen kontinuierlich gegen einen tiefen Fall ankämpfen müssen um den Status eines Penny Stocks zu vermeiden – ein Zeichen großer Schwäche für Nikola.