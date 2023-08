Nikola-Aktie: Eine bedeutende Entwicklung!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Die volatile Aktie von Nikola Motors hat am Freitag einmal mehr alle Prognosen erfüllt. Nach einem bemerkenswerten Anstieg in den vergangenen Wochen von 0,54 Euro auf bis zu 3,38 Euro am Donnerstag, stürzte sie vor dem Wochenende um robuste 26 Prozent auf einen Schlusskurs von 2,32 Euro ein. Die extremen Kursbewegungen der Nikola-Aktie lassen sich kaum noch spezifischen Unternehmensereignissen zuschreiben. Nun sorgt jedoch der CEO für Schlagzeilen.

Rücktritt des Nikola-Chefs Michael Lohscheller

Anleger hatten ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich auf zwei Aspekte gerichtet: Wird die dringend benötigte Kapitalerhöhung bei der Hauptversammlung am Donnerstag durchgeführt? Wie sehen die Quartalszahlen aus, die am Freitag veröffentlicht werden? Doch diese beiden Fragen traten plötzlich in den...