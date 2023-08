Nikola Aktie: Eine Vielfalt für Daytrader!

Die Nikola-Aktie scheint voll und ganz in den Händen von Spekulanten zu liegen, da sie an der Börse durch schnelle Bewegungen auffällt. Gelegentlich sind beachtliche Kurssprünge zu verzeichnen, wie am Freitag, als sie um mehr als sechs Prozent zulegte.

Dies folgt auf eine Abverkaufsphase, die seit dem Zwischenhoch Anfang des Monats mit knapp über 3 Euro die Kurse um etwa 60 Prozent sinken ließ. Am Wochenende lag der Preis bei mageren 1,19 Euro pro Aktie, was zeigt, dass der Abwärtstrend weiterhin deutlich sichtbar ist.

Nikola: Ein heiß begehrtes Objekt

Nachdem Nikola einige negative Schlagzeilen durch einen massiven Rückruf von über 200 Elektro-Lkw gemacht hat, hat sich die Situation etwas beruhigt. Die Aktie bleibt jedoch ein riskantes Investment mit viel Spekulation um langfristige Chancen und möglichen...