Nikola-Aktie: Eine Rakete im Aufwind!

Die Aktie von Nikola konnte am Freitag ein kräftiges Plus verzeichnen und erneut für Aufsehen sorgen. Mit einem Anstieg von 4,42 % hat der Titel in den letzten Tagen eine starke Siegesserie hingelegt. Doch trotz dieser positiven Entwicklung bleibt die Gesamtsituation noch unklar.

Nikola erhielt kürzlich eine Bestellung über 50 Fahrzeuge von AJR Trucking und Partner Voltera plant zudem den Bau von 50 Wasserstoff-Tankstellen in ganz Nordamerika – werden diese Meldungen das Wachstum des Unternehmens weiter fördern?

Trotz dreier aufeinanderfolgender positiver Tage weist das Chartbild jedoch immer noch einen klaren Abwärtstrend auf – seit dem 1. Januar gibt es sogar ein Minus von -60 %. Obwohl kleinere gute Nachrichten zu verzeichnen sind, bleibt die Lage des Unternehmens unsicher und es herrscht viel Spekulation im Segment...