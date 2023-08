Nikola-Aktie: Eine Kursüberraschung ist im Anmarsch!

Nikola verzeichnete am Montag einen starken Rückgang an den Börsen. Nach einem schwachen Start sank der Aktienwert im Laufe des Tages weiter und erreichte bis zum Nachmittag ein Minus von 16 %. Schließlich schloss die Aktie mit einem Verlust von fast 8 %, ein Zustand, der in der Börsensprache als Ausverkauf bezeichnet wird. Der Wertverlust war sogar gravierender als das Abschneiden der Aktie an den vorangegangenen Tagen. Es scheint nun so, dass sich die Aktie entweder langsam oder schnell wieder auf die Untergrenze von 1 Euro zubewegt.

Die Gründe für diesen Rückgang sind vielfältig – angefangen bei einer Nachricht über eine teure Rückrufaktion: Nikola hat bekannt gegeben, dass es plant, 209 batteriebetriebene LKWs der Klasse 8 zurückzurufen. Diese “Vorsichtsmaßnahme” dürfte erhebliche Folgen haben.

Nikola: Eine kostspielige...