Nikola-Aktie: Eine Katastrophe!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola ist jetzt vorläufig endgültig unter die Räder gekommen. Die US-Amerikaner verloren am Montag zum Auftakt der Woche mit dem Minus von mehr als -5 % den Boden. Die Aktie sackte auf weniger als 90 Cent nach unten. Sie ist nicht mehr nur ein Penny Stock, sondern fast schon hilflos den Kräften ausgeliefert. Aus gutem Grund, wie Beobachter wissen. Denn: CEO Anastasiya Pasterick ist zurückgetreten. Sicherlich nicht ohne Grund.

Geht es für Nikola immer so weiter?

Wer die Aktie schon seit einiger Zeit verfolgt, weiß, dass der Konzern Verluste um Verluste anhäuft. Die Umsätze klettern in außergewöhnlich bescheidenem Ausmaß. In diesem Jahr wird der Umsatz auf nur ca. 40 Millionen Dollar taxiert. Dabei soll der Nettoverlust am Ende bei gut -900 Millionen Dollar stehen. Dieses Missverhältnis wird sich den Schätzungen nach im...