Nikola-Aktie: Der Durchbruch?

Nikola konnte sich am Mittwoch erneut nach oben absetzen. Das US-Unternehmen gewann schließlich annähernd 6 %. Dies ist nach fast 8 % am Vortag sowie 2,5 % am Montag die Bestätigung dafür, dass die Märkte wieder zugreifen. Die Aktie hat demnach alle Chancen, nun zumindest die 1-Euro-Marke zu halten. Das wäre ein erster Gewinn in einer schwierigen Zeit.

Nikola: Misstrauen

Denn: Auch nach seinen Zahlen hat Nikola an den Märkten deutliches Misstrauen geerntet. Das Unternehmen wird bezogen auf die Jahresentwicklung nur einen Umsatz von ca. 51 Millionen Dollar erwirtschaften können, so die Märkte momentan in den Schätzungen. Das Nettoergebnis beläuft sich auf -892 Millionen Dollar. Dazu wird der Umsatz im kommenden Jahr auf 270 Millionen Dollar steigen – dies gilt aber als Hoffnungswert, solange keine konkreten Nachrichten dazu...