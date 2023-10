Nikola-Aktie: Donnerwetter!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola ist an den Börsen derzeit wieder unter Druck geraten. Am Donnerstag hat das US-Unternehmen einen herben Abschlag verzeichnen müssen. Es ging gleich am Anfang massiv abwärts: -2,5 %. Dies ist der Anschluss an einen Mittwoch, der mit dem Verlust von -3,8 % bereits beachtlich war. Nikola hinterlässt deutliche Fragezeichen bei den Analysten und Investoren, die sich mit dieser Aktie beschäftigen.

Nikola: Wo liegt das Kursziel?

Noch immer ist nicht ganz klar, in welche Richtung es geht, wenn der Markt hier die Entscheidung übernimmt. Denn zum Wochenbeginn hat das Unternehmen an den Märkten gleich einen Aufschlag von mehr als 4,4 % geschafft. All dies passierte ohne eine einzige Nachricht aus dem Unternehmen selbst, die für die Investoren oder Analysten hätte relevant sein können.