Nikola-Aktie: Donnerschlag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet! Nikola konnte am Freitag einen Gewinn in Höhe von mehr als 5 % für sich verbuchen. Die Amerikaner sind damit aktuell fast an jedem Tag für Überraschungen gut – in beide Richtungen. Unter dem Strich verlor der Titel binnen einer Woche gleich -11 %. Die Aktie bleibt somit ein klarer Kandidat für fallende Notierungen – denn sie ist ein Penny Stock. Von Penny Stocks ist bekannt, dass sie einfach manipulierbar sind. Kleine Kapitaleinsätze helfen, wenn es darum geht, einen Kurs deutlich zu bewegen.

Nikola: Wohin die Reise geht

Somit bleibt noch immer die Frage, wohin die Reise gehen könnte. Der Titel ist nicht nur charttechnisch angeschlagen, sondern auch wirtschaftlich. Kürzlich wurde bekannt, dass CFO Anastasiya Pasterick zurücktritt. Dies hilft dem Unternehmen offenbar nicht dabei,...