Nikola Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Nikola-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,2 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0.6521 USD, was einem Unterschied von -45,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,88 USD zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Wert (-25,9 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz. Insgesamt erhält die Nikola-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, wodurch das Sentiment und der Buzz als "Schlecht" eingestuft werden. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analysten bewerten die Nikola-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 436,73 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Nikola. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.