Nikola-Aktie: Countdown läuft!

Nikola verzeichnete an den letzten Börsenhandelstagen am Freitag einen beeindruckenden Gewinn von fast 7,5 %. Ein starker Auftritt, so die Analystenmeinung, insbesondere da Nikola in der Vergangenheit starke Schwankungen erlebte. Am 6. Juli gab es einen deutlichen Rückgang von -7,8 % und am Tag davor ging es um 7 % nach oben. Fortsetzend konnte Nikola am Montagmorgen mit einem bescheidenen Zugewinn von über 1 % weiter aufsteigen.

Die JHV von Nikola im Fokus

Die Jahreshauptversammlung (JHV) ist für den 3. August angesetzt und verspricht Brisanz: Hier dürfte Nikola seine aktuellen Projekte vorstellen. Für das laufende Jahr wird erwartet, dass eine massive Nettoverlusthöhe von -650 Millionen Dollar ausgewiesen wird, laut aktueller Prognosen.

Ungeachtet einer Marktkapitalisierung im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar...