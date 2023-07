Nikola-Aktie: Beeindruckendes Kurswachstum zu beobachten!

Die Nikola-Aktie hat in den vorangegangenen fünf Handelstagen beeindruckende 125 Prozent Gewinn generiert. Am heutigen Tag gab es ein weiteres spektakuläres Kursfeuerwerk, das die Aktie um nahezu 60 Prozent steigen ließ. Was sind die Hintergründe dieser positiven Entwicklung?

Ein strategischer Partner betritt die Bühne

Die treibende Kraft hinter dem jüngsten Anstieg ist eine Nachricht über eine strategische Liefervereinbarung zwischen Nikola und BayoTech, einem Entwickler von Wasserstoffproduktions-, -speicher- und -transportlösungen. Ab diesem Jahr plant BayoTech, über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 50 Brennstoffzellen-Elektro-Lkw von Nikola zu erwerben. Mit einer Reichweite von jeweils bis zu 500 Meilen können diese Lkws für verschiedene Zwecke eingesetzt werden, einschließlich Güter- und Spezialtransport.

Der...