Nikola-Aktie: Beeindruckende Zahlen aus den USA

Die US-amerikanische Firma Nikola hat in den letzten Tagen und Wochen eine beachtliche Entwicklung an den Märkten gezeigt. In nur fünf Tagen ist die Notierung um ungefähr 5% gestiegen, und konnte auch am Dienstag zu Beginn mit einem Plus von über 0,5% punkten. Es folgte jedoch ein Rückschlag von rund -3%, vermutlich lediglich aufgrund von Gewinnmitnahmen. Eine Begründung für die vormals positiven Kurse könnte Nikolas kürzlicher Zuschuss sein: Die California Transportation Commission und der Sponsor California Department of Transportation haben dem Unternehmen einen Zuschuss von 42 Millionen Dollar gewährt, um sechs Wasserstofftankstellen in Südkalifornien zu errichten.

Diese Stationen werden “entlang der kalifornischen Güterverkehrskorridore” gebaut. Im dynamischen Marktumfeld stieg Nikolas Aktienwert in den vergangenen...