Nikola-Aktie: Aus und vorbei!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Nikola hat nun seinen Trend quasi eingebüßt. Die US-Amerikaner verloren zuletzt in einer Woche annähernd -25 %. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Börsen auch in der neuen Woche in den Modus eines Abverkaufs gehen.

Die Aktie steckte schon am Freitag tief im Sumpf. Die Notierungen waren um annähernd -14 % nach unten gerutscht. Die Aktie hat damit die Untergrenze von 1 Euro inzwischen sehr klar hinter sich gelassen. Dies ist sicher eine Enttäuschung für Investoren. Zuletzt hatte Nikola noch Kurse von mehr als 2 Euro vermeldet. Dies ist Geschichte.

Der große Irrtum!

Die Kursstatistik belegt, wie groß der Irrtum für Nikola in den vergangenen Wochen wohl war. Es ging statistisch betrachtet um mittlerweile mehr als -59 % in einem Monat nach unten. Dies geschah, nachdem Nikola seine eigenen Zahlen noch einmal im Zuge einer...