Nikola-Aktie: Aufwind oder Sturmfront?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Nikola-Aktie hat die Investoren am Wochenbeginn durch eine beeindruckende Kurssteigerung von 9,7 % auf 1,36 USD überrascht. Trotz dieses fulminanten Auftakts zeigt ein Blick auf die vergangenen fünf Handelstage einen negativen Trend: Die Aktie verlor 11,7 % an Wert. Sie bewegt sich in einem schwierigen Marktumfeld, in dem die Blicke vor allem auf die kurzfristigen Bewegungen gerichtet sind. Doch diejenigen, die den langfristigen Kurs der Nikola-Aktie verfolgen, fragen sich: Ist das nur ein kurzes Aufbäumen oder steckt mehr dahinter?

Die Macht der Zahlen: Analystenschätzungen

Durchschnittliche Empfehlung: HALTEN

Anzahl der Analysten: 7

Mittleres Kursziel: 2,70 USD

Abstand zum Kursziel: +100 %

Die Analysten zeigen sich gemischt, wenn es um die Nikola-Aktie geht. Im Durchschnitt empfehlen sie, die Aktien zu halten, und...